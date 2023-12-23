Радионова: у нас действительно есть пара номер один — это Степанова и Букин

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова прокомментировала победу танцевального фигурного дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«У нас действительно есть пара номер один — это Степанова/Букин. И ни у кого нет в этом сомнений. Они годами показывали своё мастерство, показывали стабильное катание. У нас танцы на хорошем уровне, но Степанова с Букиным сейчас лучшие», — цитирует Радионову «Спорт-Экспресс».

Степанова и Букин в третий раз выиграли национальный турнир. Они также становились чемпионами в 2021 и 2022 годах.

На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 204,90 балла. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Ранее Татьяна Навка поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.