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Вайцеховская: конкретно сегодня Камила не каталась, а мучилась

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о прокате Камилы Валиевой на чемпионате России в Челябинске.
Вайцеховская: конкретно сегодня Камила не каталась, а мучилась
  • РИА Новости

«Я не считаю, что вторая оценка, которую фигурист в нынешних реалиях зарабатывает себе всю жизнь, должна быть константой. В данном случае я про вторую оценку Камилы. Она самая высокая в протоколе, и это реально вызывает вопросы. Потому что конкретно сегодня Камила не каталась, а мучилась», — заявила Вайцеховская.

По её словам, фигуристка вымучивала четверной тулуп со страхом в глазах и отчаянно пыталась компенсировать другими прыжками то, что на четверном потеряла.

«Она вымучивала вращения, все они (как и прыжки, кстати) были тяжёлыми, натужными, порой неловкими. Она вымучивала улыбку. Она молодец, на самом деле, что продолжает бороться, делает всё возможное, чтобы держаться в обойме, несмотря на то, что так сильно сопротивляется этому тело, да и у тренера давно уже иная фаворитка. Но это не имеет никакого отношения к тому, что называется PCS», — добавила Вайцеховская.

Ранее Вайцеховская высказала мнение об оценках судей после произвольной программы фигуристки Майи Хромых на чемпионате России.

 

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