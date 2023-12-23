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Вайцеховская считает, что судей ЧР по фигурному катанию следует объявить «профнепригодными»

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала мнение об оценках судей после произвольной программы фигуристки Майи Хромых на чемпионате России.
Вайцеховская считает, что судей ЧР по фигурному катанию следует объявить «профнепригодными»
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«Оценка за компоненты Майи Хромых (61,33 при технике 40,57 и притом, что человек, что называется, со льда не вставал) — прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора».

Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а её тренеру. Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно?» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская прокомментировала выступление Алёны Косторной и Георгия Куницы в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

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