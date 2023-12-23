RT в Telegram
Подпишись

Лакерник: судьи сделали снисхождение, оценивая Хромых

Короткая ссылка
Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник высказался об оценках Майи Хромых по итогам произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.
Лакерник: судьи сделали снисхождение, оценивая Хромых
  • РИА Новости

«Тот факт, что Майя Хромых заняла последнее место, говорит о том, что судьи всё оценили правильно. А наши комментаторы, которые считают, что всё знают лучше арбитров, пусть сами предложат свои экспертные услуги. У нас очень много людей, кто занимается критикой. Это и Елена Вайцеховская, и Дмитрий Кузнецов, и масса других личностей.

Я не уверен, что при оценках Хромых судьи учитывали тот факт, что Майя выступает под руководством Этери Тутберидзе. Понимаете, может быть, они её так морально поддержали, чтобы девочка, которая выступила неважно, не опускала руки. Поэтому поступили снисходительно. Она получила серьёзную травму с большой потерей крови, и ей очень трудно набирать форму. Ситуации могут быть разные. И это необязательно какие-то акценты на личностях», — сказал Лакерник RT.

Ранее сообщалось, что Лакерник считает справедливым судейство на соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить