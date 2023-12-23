Лакерник: судьи сделали снисхождение, оценивая Хромых

Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник высказался об оценках Майи Хромых по итогам произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.

«Тот факт, что Майя Хромых заняла последнее место, говорит о том, что судьи всё оценили правильно. А наши комментаторы, которые считают, что всё знают лучше арбитров, пусть сами предложат свои экспертные услуги. У нас очень много людей, кто занимается критикой. Это и Елена Вайцеховская, и Дмитрий Кузнецов, и масса других личностей.

Я не уверен, что при оценках Хромых судьи учитывали тот факт, что Майя выступает под руководством Этери Тутберидзе. Понимаете, может быть, они её так морально поддержали, чтобы девочка, которая выступила неважно, не опускала руки. Поэтому поступили снисходительно. Она получила серьёзную травму с большой потерей крови, и ей очень трудно набирать форму. Ситуации могут быть разные. И это необязательно какие-то акценты на личностях», — сказал Лакерник RT.

Ранее сообщалось, что Лакерник считает справедливым судейство на соревнованиях.