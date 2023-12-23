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Лакерник: судейство на чемпионате России в Челябинске было объективным

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Почётный вице-президент ISU и один из арбитров на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске Александр Лакерник считает справедливым судейство на соревнованиях.
Лакерник: судейство на чемпионате России в Челябинске было объективным
  • РИА Новости

«Что касается оценок Владислава Дикиджи, то здесь судьи поступили достаточно объективно. Он действительно хорошо показал себя в прыжках и достаточно неплохо продемонстрировал вращения. С точки зрения компонентов он пока проигрывает, и судьи это отметили. Я не вижу в этом каких-то завышений в отдельных программах.

И считаю, что судейство на чемпионате России было неплохим. Оно адекватно отражало катание спортсменов. Да, возможно, какие-то отдельные оценки могли показаться кому-то или слишком высокими, или слишком низкими. Такое бывает всегда. Но мы видим, что результаты соревнований совершенно справедливы. А людям, которые занимаются только критикой, я бы порекомендовал пообщаться с более квалифицированными специалистами, чтобы они объяснили, что и как оценивается», — сказал Лакерник RT.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Майи Хромых в произвольной программе чемпионата России в Челябинске.

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