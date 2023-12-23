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Бестемьянова: я поддерживаю Вайцеховскую касательно судейства в произвольной программе ЧР

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Майи Хромых в произвольной программе чемпионата России в Челябинске.

«То, что случилось с Майей Хромых, — это просто катастрофа. Я никогда такого не видела. Но по поводу судейства я полностью согласна с Еленой Вайцеховской. Если бы Майя тренировалась не у Этери Тутберидзе, оценки бы были значительно ниже тех, что поставили сегодня судьи. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

Но ещё раз отмечу: то, что произошло с Хромых, — трагедия. Она работает с такими выдающимися тренерами — и так выступила. Возможно, это какой-то психологический срыв или же что-то другое. Мне её искренне жаль. Я хочу её поддержать. Она молодец, и у неё всё ещё впереди», — заявила Бестемьянова RT.

Ранее Бестемьянова раскритиковала Тарасову за слова о весе Талалайкиной.

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