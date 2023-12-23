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Бестемьянова: на чемпионате России в Челябинске был фантастический уровень фигурного катания

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова восхитилась уровнем проведения чемпионата России в Челябинске.
Бестемьянова: на чемпионате России в Челябинске был фантастический уровень фигурного катания
  • РИА Новости

«Я глубоко уважаю Ирину Константиновну Роднину. Она мой старший товарищ. Но если она говорит, что чемпионат России — это неинтересная вещь, то я с ней не согласна. Пусть остаётся при своём мнении. А я скажу, что на этих соревнованиях был фантастический уровень фигурного катания. Всё было роскошным: уровень организации, полные залы зрителей, борьба на льду, публика поддерживала всех и каждого, да даже судейство, но с небольшим исключением. Я с ними не согласна только в одном. По итогам короткой программы у мужчин должен был победить Евгений Семененко. Также отмечу, что все спортсмены отлично подготовились к своим выступлениям, было приятно смотреть. Это мировой уровень», — заявила Бестемьянова RT.

Ранее Бестемьянова прокомментировала выступление Майи Хромых в произвольной программе чемпионата России в Челябинске.

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