Бестемьянова: Валиева ещё не вернулась к своей былой форме, ей хватит мотивации её вернуть

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила выступление Камилы Валиевой по итогам произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

«Камила не сделала четверной тулуп. Она была бы выше, но пока Валиева находится не в своей лучшей форме. Так что она проиграла честно. Аделия Петросян сделала два из трёх заявленных четверных прыжка. Так что тут вопросов нет никаких. Но я очень верю в то, что Камила вернётся к своей той форме, которую она демонстрировала на Олимпиаде. У неё хватит мотивации стать сильнее и красивее. Вся эта ситуация с судом закалит её, и это отразится на проникновенности выступлений в будущем», — сказала Бестемьянова RT.

Ранее Бестемьянова прокомментировала выступление Майи Хромых в произвольной программе чемпионата России в Челябинске.