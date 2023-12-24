Гуменник не пропустит показательные выступления на чемпионате России

Бронзовый призёр чемпионата России сезона-2023/24 в мужском одиночном катании Пётр Гуменник примет участие в показательных выступлениях национального первенства в Челябинске.

«После тренировки почувствовал себя плохо. Ждали, пока врач даст заключение. После этого было принято решение, что он будет участвовать в показательных выступлениях», — цитирует пресс-службу ФФККР Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ Евгений Семененко получил от судей 294,75 балла и стал победителем чемпионата России в Челябинске. На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее сообщалось, что Гуменник не вышел на награждение на ЧР по медицинским показаниям.