Бутырская: Валиева приведёт себя в форму и прекрасно будет кататься

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила результат Камилы Валиевой на чемпионате России в Челябинске.

«Камила немножко поправилась, была худенькая, чуть-чуть подросла. Сейчас у неё этот период пройдёт, она опять приведёт себя в форму и прекрасно будет кататься. У других всё это впереди, а она как раз уже будет чувствовать себя совершенно по-другому», — заявила Бутырская Metaratings.ru.

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова оценила выступление Валиевой на первенстве страны 2024 года в Челябинске.