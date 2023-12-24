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Радионова — о Валиевой на чемпионате России: Камила по своей натуре боец

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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова оценила выступление Камилы Валиевой на первенстве страны 2024 года в Челябинске.

«Камила молодец, что вообще сейчас катается. Она находит в себе силы кататься и катается на высоком уровне. Хотя у неё сейчас и не очень лёгкий период. Но, думаю, она справится со всеми сложностями, потому что Камила по своей натуре боец», — цитирует Радионову «Спорт-Экспресс».

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала Валиеву после произвольной программы на чемпионате России. 

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