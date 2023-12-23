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Загитова поддержала Валиеву после произвольной программы на чемпионате России

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала Камилу Валиеву после произвольной программы на чемпионате России.
Загитова поддержала Валиеву после произвольной программы на чемпионате России
  • РИА Новости

«Камилочка, ты настоящий боец. Я могу сказать, что все трудности, которые свалились на твои плечи, они все уже побеждены. И хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты есть с нами», — заявила Загитова в эфире Первого канала.

Фигуристка Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024 в Челябинске. 

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Валиевой на чемпионате России.

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