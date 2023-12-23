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Тарасова: четверной тулуп Валиевой был очень нужен

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России.

«Четверной тулуп ей был очень нужен, она его делает прекрасно. У неё огромный прыжок, даже притом что она сейчас выросла и вес другой, она делает его прекрасно. Но программа без четверного, без акселя три с половиной оборота. Хорошая программа. Тяжело каталась, но дальше будет легче», — приводит слова Тарасовой Первый канал.

Фигуристка Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024 в Челябинске. 

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России.

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