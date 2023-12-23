Горбачёва: не хватило уверенности на четверной — поторопилась, засуетилась
«Получилось не всё. Очень хотела сделать четверной, он получился на тренировке, на разминке. Не хватило уверенности — поторопилась, засуетилась. Но я уже сделала выводы», — цитирует Горбачёву Sport24.
Спортсменка по результатам произвольной и короткой программ занимает третье место с 214.87 балла. На первом месте идёт Анна Фролова с 219.47 балла. Третья — Вероника Яметова (216.01).
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала падение ученицы Этери Тутберидзе Майи Хромых в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.