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Горбачёва: не хватило уверенности на четверной — поторопилась, засуетилась

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Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России.

«Получилось не всё. Очень хотела сделать четверной, он получился на тренировке, на разминке. Не хватило уверенности — поторопилась, засуетилась. Но я уже сделала выводы», — цитирует Горбачёву Sport24.

Спортсменка по результатам произвольной и короткой программ занимает третье место с 214.87 балла. На первом месте идёт Анна Фролова с 219.47 балла. Третья — Вероника Яметова (216.01).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала падение ученицы Этери Тутберидзе Майи Хромых в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

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