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Тарасова назвала Хромых «чемпионкой по падениям»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала падение ученицы Этери Тутберидзе Майи Хромых в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.
Тарасова назвала Хромых «чемпионкой по падениям»
  • РИА Новости

«Слова бессильны, она чемпионка по падениям. Четыре раза не каждый себе позволит упасть. Мы понимаем, что она оформляется. Все девочки оформляются. Но она такая большая, что, если ты так оформляешься, может быть, лучше не участвовать и побыть дома, потренироваться или просто побегать», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Спортсменка во время исполнения произвольной программы упала четыре раза и получила шесть штрафных баллов. Всего Хромых набрала 164,30 балла и занимает 12-е место. 

Спортсменка долгое время не выступала из-за травмы. В сезоне-2023/24 она заняла пятое место на третьем и пятом этапах Гран-при России. 

Ранее Хромых после проката на чемпионате России призналась, что думала о завершении карьеры. 

 

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