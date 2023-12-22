RT в Telegram
Подпишись

Фигуристка Хромых: очень часто возникало желание закончить карьеру

Короткая ссылка
Фигуристка Майя Хромых после проката на чемпионате России призналась, что думала о завершении карьеры.

«Возникало желание закончить карьеру. Очень часто, даже в этом сезоне. Но я подумала, что мне жалко бросать. Потому что, если я сейчас перетерплю этот момент, я смогу кататься долго», — цитирует Хромых Sport24.

По итогам короткой программы Хромых набрала 68,4 балла. Чемпионат России проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря. Произвольную программу женщины покажут 23 декабря. 

Спортсменка долгое время не выступала из-за травмы. В сезоне-2023/24 она заняла пятое место на третьем и пятом этапах Гран-при России.

Ранее фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить