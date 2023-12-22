Фигуристка Хромых: очень часто возникало желание закончить карьеру

Фигуристка Майя Хромых после проката на чемпионате России призналась, что думала о завершении карьеры.

«Возникало желание закончить карьеру. Очень часто, даже в этом сезоне. Но я подумала, что мне жалко бросать. Потому что, если я сейчас перетерплю этот момент, я смогу кататься долго», — цитирует Хромых Sport24.

По итогам короткой программы Хромых набрала 68,4 балла. Чемпионат России проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря. Произвольную программу женщины покажут 23 декабря.

Спортсменка долгое время не выступала из-за травмы. В сезоне-2023/24 она заняла пятое место на третьем и пятом этапах Гран-при России.

Ранее фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.