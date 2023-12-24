Чемпионы России Семененко и Петросян объединились на льду для показательного номера

Победитель чемпионата России по фигурному катанию сезона-2023/24 Евгений Семененко представил показательный номер.

В своей программе фигурист выступил в роли кукловода. В конце номера на лёд вышла Аделия Петросян, выигравшая соревнования в женском одиночном катании. Она предстала в образе марионетки.

Турнир в Челябинске проходил с 20 по 24 декабря. Победителями соревнований стали Евгений Семененко, Аделия Петросян, а также Александра Степанова и Иван Букин в танцах на льду и Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парах.

Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе поблагодарил судей чемпионата России за объективное оценивание фигуристов.