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Чемпионы России Семененко и Петросян объединились на льду для показательного номера

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Победитель чемпионата России по фигурному катанию сезона-2023/24 Евгений Семененко представил показательный номер.

В своей программе фигурист выступил в роли кукловода. В конце номера на лёд вышла Аделия Петросян, выигравшая соревнования в женском одиночном катании. Она предстала в образе марионетки.

Турнир в Челябинске проходил с 20 по 24 декабря. Победителями соревнований стали Евгений Семененко, Аделия Петросян, а также Александра Степанова и Иван Букин в танцах на льду и Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парах.

Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе поблагодарил судей чемпионата России за объективное оценивание фигуристов.

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