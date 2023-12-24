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Президент ФФККР Сихарулидзе поблагодарил судей ЧР за объективное оценивание фигуристов

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе подвёл итоги чемпионата России сезона-2023/24 в Челябинске.
Президент ФФККР Сихарулидзе поблагодарил судей ЧР за объективное оценивание фигуристов
  • РИА Новости

«Приятно было наблюдать за соревнованиями, разрывы очень маленькие в баллах. Судьи максимально объективно судили, отдельное спасибо им за это, а организаторам — за атмосферу», — цитирует Сихарулидзе СЭ.

В женском одиночном катании впервые чемпионкой России стала Аделия Петросян. В мужских соревнованиях победу одержал Евгений Семененко, выигравший турнир второй год подряд. Трёхкратными чемпионами страны в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парах, выиграли соревнования во второй раз в карьере.

Ранее сообщалось, что Пётр Гуменник не вышел на награждение на ЧР по медицинским показаниям.

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