Дикиджи признался, что его девушка ревнует к Загитовой

Серебряный призёр чемпионата России сезона-2023/24 в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи ответил на вопрос о записи совместных видео с российскими фигуристками.

«Мы с Алиной Загитовой хотели записать, но так и не записали. Ревнует ли моя девушка к ней? Чуть-чуть есть такое, но она знает, что я в этом плане очень верный», — цитирует Дикиджи Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ Евгений Семененко получил от судей 294,75 балла и стал победителем чемпионата России в Челябинске. На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее Дикиджи прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.