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Дикиджи: обиды, что упустил золото чемпионата России, нет

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Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.
Дикиджи: обиды, что упустил золото чемпионата России, нет
  • РИА Новости

«В техническом плане достаточно хорошо, хореография как обычно. Но мне кажется, что я, возможно, немножко получше стал катать. Не знаю, чувствую это душой. Честно говоря, обиды, что упустил золото, нет. Вообще нет сожалению об этом. Я же на тройной аксель собирался... в том самом каскаде в конце выступления… И это не прикол», — приводит слова Дикиджи Sport24.

В произвольной программе Дикиджи допустил ошибку на акселе в конце программы. По сумме двух программ он набрал 293,74 балла и занял второе итоговое место.

Победил Евгений Семененко, который набрал 294,75 балла.

Ранее Дикиджи объяснил, чего ему не хватает для того, чтобы выйти на новый уровень.

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