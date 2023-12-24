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Тарасова: я довольна своей работой на чемпионате России

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что довольна своей работой в качестве комментатора на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Тарасова: я довольна своей работой на чемпионате России
  • РИА Новости

«Я довольна своей работой, нашей общей работой. Мы работали хорошо на этом чемпионате. Никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек‑фигуристок не было», — цитирует Тарасову «Матч ТВ». 

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что Тарасова во время эфира оскорбляла и унижала фигуристов. 

Первенство России в Челябинске завершилось 23 декабря. Среди женщин победу одержала Аделия Петросян. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу и вернули себе звание чемпионов России по фигурному катанию среди пар. У мужчин первое место занял Евгений Семененко, а в танцах на льду победителями стали Иван Букин — Александра Степанова.

Ранее Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России.

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