RT в Telegram
Подпишись

Плющенко считает, что Муравьёва является одной из лучших в мире по владению коньком

Короткая ссылка
Евгений Плющенко, тренер фигуристки Софьи Муравьёвой, прокомментировал серебро своей ученицы на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
Плющенко считает, что Муравьёва является одной из лучших в мире по владению коньком
  • РИА Новости

«К турниру Соня подошла в хорошей форме. Дорожка у неё четвёртого уровня, коньком она владеет изумительно. В этом компоненте она одна из лучших в мире», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Победу среди одиночниц на турнире одержала Аделия Петросян, набравшая в сумме 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99).

Ранее сообщалось, что Катарина Гербольдт назвала ожидаемой победу Петросян на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить