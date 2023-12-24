Плющенко считает, что Муравьёва является одной из лучших в мире по владению коньком
- РИА Новости
«К турниру Соня подошла в хорошей форме. Дорожка у неё четвёртого уровня, коньком она владеет изумительно. В этом компоненте она одна из лучших в мире», — цитирует Плющенко РИА Новости.
Победу среди одиночниц на турнире одержала Аделия Петросян, набравшая в сумме 246,53 балла.
На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99).
Ранее сообщалось, что Катарина Гербольдт назвала ожидаемой победу Петросян на чемпионате России.