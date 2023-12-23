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Гербольдт назвала ожидаемой победу Петросян на чемпионате России

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Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт прокомментировала победу Аделии Петросян на чемпионате России в Челябинске.
Гербольдт назвала ожидаемой победу Петросян на чемпионате России
  • РИА Новости

«Что Петросян станет первой, было, в целом, ожидаемо. Прогнозировали ещё в начале сезона, что она будет чемпионкой России. Жаль, конечно, что у Камилы не получилось», — цитирует Катарину Гербольдт РИА Новости.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России.

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