Гербольдт назвала ожидаемой победу Петросян на чемпионате России

Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт прокомментировала победу Аделии Петросян на чемпионате России в Челябинске.

«Что Петросян станет первой, было, в целом, ожидаемо. Прогнозировали ещё в начале сезона, что она будет чемпионкой России. Жаль, конечно, что у Камилы не получилось», — цитирует Катарину Гербольдт РИА Новости.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России.