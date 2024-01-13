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Тарасова: медалисткам чемпионата Европы повезло, что на турнире не было русских

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что призёрам чемпионата Европы в женском одиночном катании повезло, что на турнире не было россиянок.
Тарасова: медалисткам чемпионата Европы повезло, что на турнире не было русских
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Три изумительных проката! Один другого лучше. Заслуженно ли Хендрикс победила? Да. Считаю результат справедливым. Но вообще всем троим медалисткам очень повезло, что на чемпионате Европы не было русских», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Бельгийка Луна Хендрикс выиграла чемпионат Европы (213,25). Второй стала Анастасия Губанова, представляющая Грузию (206,52). Замкнула тройку соотечественница Хендрикс Нина Пинцарроне (202,29).

Ранее сообщалось, что Анастасия Губанова считает, что выиграть чемпионат Европы было почти невозможно.

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