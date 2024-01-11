Ошибка с фото Губановой, партнёрша Ангелопола и реверанс Галлямова Пушкину: что обсуждают в мире фигурного катания

Международный союз конькобежцев опубликовал фотографию Луны Хендрикс вместо Анастасии Губановой в анонсе к чемпионату Европы по фигурному катанию. Этери Тутберидзе сможет воочию увидеть дебют своей дочери Дианы Дэвис и её партнёра на первенстве континента под грузинским флагом. Адам Сяо Хим Фа заявил, что отсутствие россиян не сказывается на результатах международных турниров, а Денис Васильев раскритиковал МОК за допуск атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. Между тем Валерий Ангелопол пробует встать в пару с Александрой Шинкаренко, а Александр Галлямов призывает посвятить внутренние соревнования 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

ISU снова отличился

Международный союз конькобежцев в своих публикациях вновь проигнорировал фигуристов, имеющих привязку к России. В подборке фотографий действующих чемпионов Европы, опубликованной в одной из официальных соцсетей организации, не оказалось уроженки Тольятти Анастасии Губановой, ныне представляющей Грузию. Вместо неё там было размещено фото бельгийки Луны Хендрикс, которая в прошлом году заняла второе место на аналогичном форуме. Новый континентальный турнир стартовал в литовском Каунасе 10 января.

В комментариях к публикации ISU резонно указали на ошибку (или намеренную подмену), и впоследствии пост был удалён. В новом оказались все действительно действующие обладатели титула чемпионов Старого света. Однако инцидент не прошёл незамеченным в России, тем более что подобного рода «оплошности» случаются с ISU не в первый раз. Так, в 2022 году к Международному олимпийскому дню в соцсетях союза появилась подборка чемпионов пекинской Олимпиады, только вместо победительницы женского турнира Анны Щербаковой подписчики лицезрели обладательницу бронзы Каори Сакомото.

«Губанова в прошлом году выиграла чемпионат Европы, но при этом её не опубликовали в анонсе. Это просто неуважение к русскому народу! ISU не имеет права так поступать, просто не имеет права», — эмоционально высказалась по поводу нового происшествия Татьяна Тарасова.

Перспективы Дэвис и Смолкина

В преддверии чемпионата Европы, естественно, много говорили о российских фигуристах, представляющих в настоящее время другие страны. Всего их там будет 27, но особое внимание в этом свете привлекают к себе Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые перешли под грузинский флаг лишь в мае прошлого года.

Смена гражданства дочерью Этери Тутберидзе и её партнёром оказалась довольно скандальной историей, так как дуэт получил релиз от Федерации фигурного катания на коньках России без отбывания карантина, тогда как Дарио Чиризано предложили подождать положенные по уставу два года.

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В отсутствие российских спортсменов у пары появилась реальная возможность завоевать первую медаль официальных турниров, на что очень рассчитывают в местной федерации.

«Старт сезона ребят оцениваю очень хорошо. У них был большой перерыв, но с первых же международных стартов они стали показывать, что готовы становиться ещё лучше. Уверена, их ждут очень высокие результаты. Медаль чемпионата Европы? Мы всегда на это рассчитываем. Трудно сказать, как сложатся соревнования, но мы ждём от них высоких результатов. Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют, тогда всё получится», — заявила глава организации Мариам Гиоргобиани.

При этом российские специалисты высказывают прямо противоположные мнения. Так, Татьяна Тарасова заявила, что Дэвис и Смолкин «ещё ничего из себя не представляют», поддержала её и Наталья Бестемьянова.

«Пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь Этери Тутберидзе, а не потому, что она хорошо катается», — заметила олимпийская чемпионка.

Не считает перспективной эту пару и Ирина Роднина.

«Интересно послушать маму, узнать позицию — все её ученики сидят дома, а дочь выступает», — высказалась по этому поводу депутат Госдумы.

Между тем, один представитель команды Тутберидзе всё же выступит в Литве — Ника Эгадзе, также представляющий Грузию. Тренер отправилась в Каунас вместе с ним и, конечно, она будет наблюдать и за выступлениями дочери. Этери Георгиевну уже видели на тренировке танцевальных дуэтов в среду.

Соперники высказались о допуске россиян

Российские спортсмены пропустят уже второй чемпионат Европы подряд, и для соперников это реальная возможность оказаться на пьедестале, на что в условиях полноценной конкуренции им было бы сложно рассчитывать. Хотя признаваться в этом хочется далеко не всем. Так, действующий обладатель титула в мужском катании Адам Сяо Хим Фа заявил, что отсутствие россиян не слишком влияет на результаты.

«В обсуждении вопроса не так много смысла. Ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства. Или же следующий сезон для них может сложиться хуже предыдущего в зависимости от обстоятельств», — приводит слова француза РИА Новости.

В то же время фигурист назвал своим вдохновителем в спорте олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина.

«Евгений Плющенко? Да, он тоже. На самом деле мне очень нравилось наблюдать за ними обоими, но больше за Алексеем Ягудиным», — отметил француз.

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В свою очередь латыш Денис Васильев высказал мнение, что время для возвращения представителей России на международную арену ещё не пришло. Он раскритиковал МОК за решение о допуске индивидуальных атлетов в нейтральном статусе к Олимпийским играм.

«Лично я не могу от всей души сказать: всё хорошо, давайте снова кататься вместе. Однако считаю, что необходимо будет допустить россиян, когда политическая ситуация нормализуется. Я согласен с этой идеей, но совершенно не согласен с выбранным временем. Пока им не нужно возвращаться, но со временем придётся разрешить им сделать это», — цитирует Васильева «Чемпионат» со ссылкой на Jauns.

При этом фигурист назвал лицемерием допуск россиян под нейтральным флагом.

«Никакой нейтральной страны не существует. Я бы понял, если бы этих спортсменов выслали из своей страны или они пострадали бы от неё, но нет. Если под нейтральным флагом выступает одна страна, то перестаньте притворяться и верните ей её флаг», — подчеркнул он.

Решение Туктамышевой

Елизавета Туктамышева, как известно, пропускает нынешний сезон, однако совсем без соревнований Императрица фигурного катания обойтись не смогла. Как сообщил её тренер Алексей Мишин, экс-чемпионка мира готовится выступить на чемпионате страны по прыжкам, который пройдёт 20-21 января в Москве. Пока неизвестно, в каком турнире она примет участие — личном или командном, или, возможно, в обоих.

Для подготовки у Туктамышевой не так много времени, ведь во время новогодних каникул она была занята в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», где играла царицу Саис.

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«Лиза наслаждается своей замечательной ролью, но по спорту всё равно скучает», — отметил Мишин.

Сама фигуристка призналась, что немного устала от череды выступлений, хотя и будет скучать по компании коллег.

«Иногда было совсем тяжело и хотелось, чтобы уже все шоу закончились, но сейчас, смотря на всех нас, накатывает грусть, что все спектакли позади и пора разъезжаться… Но я надеюсь, что мы ещё встретимся все вместе!» — написала Елизавета в соцсети.

Она пока не раскрывает козырей, с которых намерена пойти на прыжковом турнире, но болельщики и специалисты, без сомнений, ждут её коронный тройной аксель и, возможно, квад-тулуп, который подопечная Мишина усердно тренировала в прошлом сезоне.

«Она опытный спортсмен, и её присутствие не только украсит турнир, но и привнесёт туда интригу. Мы не видим пока, какая у неё форма, и это будет сюрприз для нас. Потому что мы знаем, что Лиза владеет не только акселем в 3,5 оборота, но может порадовать и четверным прыжком. Безусловно, хотелось бы увидеть на турнире Камилу Валиеву и четверной тулуп в её исполнении, я всё жду этого и думаю, что он всё-таки у неё удастся. Софью Муравьеву с её тройным акселем, думаю, Аделия Петросян будет бороться со своим ультра-си», — поделилась ожиданиями от турнира тренер Инна Гончаренко.

Бакенбарды Галлямова

Между тем ещё один бывший чемпион мира Александр Галлямов строит наполеоновские планы по привлечению зрителей на фигурное катание. По его мнению, к этому процессу нужно подойти максимально креативно.

«Любой формат можно правильно подать, если делать это с учётом интересов аудитории, почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу? Например, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, почему бы не сыграть на этой значимой для нас всех фигуре? Или Татьянин день — важная дата для всех студентов, классно ведь можно бы сделать? Я вообще думаю отпустить бакенбарды, как у Александра Сергеевича, с моей причёской может удачно смотреться», — цитирует Галлямова ТАСС.

Фигурист подчеркнул, что в отсутствие международных стартов внутренние турниры нужно проводить так, чтобы за рубежом, тоже следили и делали выводы.

«Мы анализируем все публикации, которые выходят в зарубежных СМИ, внимательно следим за комментариями в соцсетях. У меня в Telegram-канале пишут на английском языке и высказывают свои положительные эмоции по поводу фигурного катания в России. Есть, конечно, и порция негатива, но она связана с неспортивной стороной. Например, мне часто пишут, что я много внимания уделяю в своих публикациях другим девчонкам, а не Насте. Друзья, весь мир и так знает, что Настя Мишина — лучшая парница в мире, куда уж больше? Но самое главное, что за рубежом следят за нами и откровенно грустят без нашего участия», — отметил спортсмен.

РИА Новости

© Александр Вильф

Старания Ангелопола

В новом году продолжается старая история Валерия Ангелопола, который никак не обретёт новую партнёршу. После распада его пары с Василисой Кагановской фигурист некоторое время катался с Ариной Ушаковой под руководством Натальи Линичук, но в декабре и этот дуэт прекратил существование. «Тяжёлый мальчик, с ним все будут распадаться», — заявила тогда Тарасова.

Теперь Ангелопол пробует свои силы с Александрой Шинкаренко. Фигуристка мало известна широкой публике, но телезрители могут помнить её по выступлению в проекте «Ледниковый период. Дети» в дуэте с Владиславом Михайловым. Тогда ребята стали победителями сезона 2019 года. До недавнего времени пара тренировалась в школе Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

Пока новое партнёрство вызвало у специалистов больше скепсиса, нежели позитивных оценок.

«Не знаю, сколько Ангелопол продержится с Шинкаренко. Это дело тренера, который их позвал, будет их видеть. Заранее глупо говорить о людях, у которых нет никаких достижений, кроме плохого характера», — заявила Тарасова.

РИА Новости

© Александр Вильф

Обвинения в адрес Сёренсена

Канадский фигурист Николай Сёренсен оказался в центре скандала, который вынудил его сняться с чемпионата страны. Серебряного призёра чемпионата четырёх континентов, выступающего в танцах на льду вместе с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании бывшей американской фигуристки, которая сейчас работает тренером. По данным СМИ, инцидент произошёл почти 12 лет назад, когда спортсмену было 23 года, а предполагаемой пострадавшей — 22. Девушка, имя которой не называется, утверждает, что Сёренсен набросился на неё во время вечеринки в Хартфорде.

Рассказать о произошедшем спустя долгие годы её сподвигло публичное выступление Николая о том, как важно обеспечивать безопасность женщин в фигурном катании. Бывшая фигуристка ужаснулась возможности того, что Сёренсен по завершении карьеры станет тренером и сможет работать с беззащитными девочками. Расследованием дела занялся орган, отвечающий за целостность спорта в Канаде (OSIC).

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Сам фигурист опроверг обвинения и заявил о намерении отстаивать своё доброе имя.

«Я твёрдо убеждён, что каждый человек должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Позитивная и поддерживающая атмосфера в спорте жизненно важна для всех нас. Мне известно о выдвинутых против меня обвинениях. Эти обвинения ложные, и я намерен решительно защищать себя и свою репутацию», — написал Сёренесен в социальной сети.