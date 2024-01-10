Латвийский фигурист Васильев раскритиковал МОК за допуск россиян на Олимпиаду

Латвийский фигурист Денис Васильев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«По моему мнению, решение было поспешным. Ситуация на Украине продолжается, допинговый скандал в российском фигурном катании ещё не закончился. Лично я не могу сказать от чистого сердца, что готов вновь кататься с россиянами. Верю, что это будет необходимо, когда ситуация политически нормализуется, но пока что им не нужно возвращаться», — приводит слова Васильева Jauns.

Фигурист призвал МОК вернуть флаг допущенным до Олимпиады россиянам.

«Нейтральных стран не бывает. Я бы понял, если бы эти атлеты были изгнаны из России. Но нет, только одна страна выступает под нейтральным флагом. Так что перестаньте притворяться и верните им их флаг», — заявил он.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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