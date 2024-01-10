RT в Telegram
Подпишись

Латвийский фигурист Васильев раскритиковал МОК за допуск россиян на Олимпиаду

Короткая ссылка
Латвийский фигурист Денис Васильев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.
Латвийский фигурист Васильев раскритиковал МОК за допуск россиян на Олимпиаду
  • РИА Новости

«По моему мнению, решение было поспешным. Ситуация на Украине продолжается, допинговый скандал в российском фигурном катании ещё не закончился. Лично я не могу сказать от чистого сердца, что готов вновь кататься с россиянами. Верю, что это будет необходимо, когда ситуация политически нормализуется, но пока что им не нужно возвращаться», — приводит слова Васильева Jauns.

Фигурист призвал МОК вернуть флаг допущенным до Олимпиады россиянам.

«Нейтральных стран не бывает. Я бы понял, если бы эти атлеты были изгнаны из России. Но нет, только одна страна выступает под нейтральным флагом. Так что перестаньте притворяться и верните им их флаг», — заявил он.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее российская волейболистка турецкого «Фенербахче» Арина Федоровцева заявила, что сборная России по волейболу заслуживает выступать на международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить