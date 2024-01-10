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Волейболистка Федоровцева: грустно, что нет малейшего шанса выступить на Играх в Париже

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Российская волейболистка турецкого «Фенербахче» Арина Федоровцева считает, что сборная России по волейболу заслуживает выступать на международных соревнованиях.

«Грустно, что у волейболистов, нет даже малейшего шанса выступить на ближайших Играх. Уверена, что мы хорошо выступили бы. Сейчас у нас талантливое поколение», — приводит слова Федоровцевой «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Бетербиев поддержал выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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