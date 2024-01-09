Бетербиев поддержал выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом
- AFP
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«Это хорошо, что ребятам дают выступать. Каждый мечтает стать олимпийским чемпионом. Это очень хорошо, что допустили спортсменов, даже под нейтральным флагом. Все же знают, что это Россия», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».
38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29—1) подерётся с Артуром 13 января 2024 года в Квебеке (Канада).
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA.