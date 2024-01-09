Бетербиев поддержал выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал выступление российских спортсменов на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Это хорошо, что ребятам дают выступать. Каждый мечтает стать олимпийским чемпионом. Это очень хорошо, что допустили спортсменов, даже под нейтральным флагом. Все же знают, что это Россия», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29—1) подерётся с Артуром 13 января 2024 года в Квебеке (Канада).

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA.