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Сяо Хим Фа считает, что отстранение россиян не влияет на конкуренцию в фигурном катании

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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа заявил, что отстранение россиян не оказывает влияния на результаты международных соревнований в мужском одиночном катании.
Сяо Хим Фа считает, что отстранение россиян не влияет на конкуренцию в фигурном катании
  • Gettyimages.ru

«Не могу сказать, что отстранение россиян сильно влияет на результат. Ведь из года в год все фигуристы прогрессируют на своём уровне и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства. Или же следующий сезон для них может сложиться хуже предыдущего в зависимости от обстоятельств», — приводит слова Сяо Хим Фа РИА Новости.

В марте 2022 года совет Международного союза конькобежцев отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее латвийский фигурист Денис Васильев раскритиковал решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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