«Им нужно прыгать выше головы»: в России оценили дебют Дэвис и Смолкина за сборную Грузии

Диана Дэвис и Глеб Смолкин впервые выступили на соревнованиях под флагом Грузии. Бывший российский дуэт занимает второе место после ритм-танца на турнире в Лейк-Плэсиде. По мнению Ильи Авербуха, по этому выступлению не стоит делать далекоидущих выводов об уровне готовности пары к сезону, так как до основных стартов ещё много времени. Татьяна Тарасова сочла первый прокат фигуристов успешным с учётом длительного простоя, но призвала не создавать по этому поводу излишнего ажиотажа. Елена Вайцеховская, в свою очередь, не увидела прогресса у бывших соотечественников, а также подчеркнула, что им будет непросто компенсировать уход от тренера Игоря Шпильбанда.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютировали за сборную Грузии. Спустя почти полтора года отсутствия на официальных соревнованиях пара выступила на турнире Lake Placid Ice Dance International, который проходит в США. После ритм-танца бывшие россияне занимают второе место, имея в активе 74,35 балла. На промежуточной первой строчке расположились экс-чемпионы мира среди юниоров американцы Уна и Гейдж Браун (75,26), на третьей — их соотечественники Ева Пэйт и Логан Бай (72,78). Произвольные танцы фигуристы представят в ночь на четверг.

«Счастливы вернуться», — прокомментировали свой дебют грузинские фигуристы в соцсети.

Турнир, который дочь Этери Тутберидзе и её партнёр выбрали для возобновления соревновательной карьеры, имеет долгую историю. Он был основан в 1932 году, вскоре после III зимних Олимпийских игр, которые прошли в Лейк-Плэсиде. Современный Олимпийский центр, который теперь принимает международные соревнования, был построен к Играм 1980-го. Именно на этом льду 23 года назад чемпионами в танцах на льду стали Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Диана и Глеб, кстати, в Лейк-Плэсиде выступают не в первый раз. В 2019 году они принимали там участие в этапе юниорского Гран-при и заняли второе место.

Увы, но в бывшей столице двух Олимпиад фигурное катание, видимо, не вызывает большого интереса. Судя по видеозаписи проката Дэвис и Смолкина, опубликованной в их соцсетях, трибуны Олимпийского центра во время турнира были практически пустыми. Так что главными ценителями нового творения фигуристов стали судьи и тренеры других участников. А отсутствие интернет-трансляции лишило возможности следить за выступлением дуэта из России. В частности, не увидела дебют дочери под грузинским флагом даже Этери Тутберидзе.

«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — заявила тренер «Матч ТВ».

Для ритм-танца в этом сезоне Диана и Глеб выбрали микс из трёх хитов Майкла Джексона — Bad, Liberian Girl и Cheater. Об этом спортсмены рассказывали ещё в апреле, когда формально входили в состав российской сборной.

«Слушая музыку 1980-х годов, самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. Поэтому, имея заданную тему ритмического танца, мы с нетерпением ждём нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста», — писал Смолкин в соцсети.

К слову, творчество американского певца в этом сезоне оказалось популярным среди фигуристов, в том числе и отечественных. Так, под Джексона в новом сезоне будут кататься Аделия Петросян и Вероника Жилина.

Мастерство новоиспечённой грузинской пары судьи оценили достаточно скромно, но на данном этапе это и понятно — основные старты сезона ещё впереди, и спортсменам только предстоит как следует отточить исполнение программ. Наверняка у фигуристов присутствовало и волнение, ведь они долго не соревновались и к тому же впервые вышли на старт под руководством новых тренеров — Елены Новик и Алексея Килякова.

«Выводы по турниру в августе делать достаточно смешно, это предсезонная работа, многие только накатывают программы. Дэвис и Смолкин пропустили год. Конечно, они рвутся выступать, но конкуренция на данном турнире невысокая. В любом случае рад видеть их на льду. Диана и Глеб — очень талантливые фигуристы. Но в первую очередь меня интересуют наши ребята и то, что они будут показывать в своих выступлениях», — сказал по этому поводу постановщик и хореограф Илья Авербух.

По мнению Татьяны Тарасовой, фигуристы продемонстрировали достойный уровень катания, несмотря на длительный простой.

«Это успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время. Буду ли следить за ними? Я и так не очень внимательно смотрела за ними, потому что после Олимпиады их негде было увидеть. Но буду смотреть международные соревнования, чемпионат Европы. Дай бог, чтобы Дэвис и Смолкин дальше продолжали успешно выступать», — цитирует заслуженного тренера СССР «Матч ТВ».

При этом она подчеркнула, что возвращение Дэвис и Смолкина к соревновательной практике не заслуживает того ажиотажа, который поднимается в российских СМИ.

«Журналисты им делают такое паблисити, какого они не заслуживают. Мы не знали, кто они такие, о них мы узнали от вас, потому что вы обращаете внимание на них по любому случаю: сели ли они в самолёт, уехали они или приехали. Кто они такие? Они мастера спорта? У нас миллион таких пар», — заявила Тарасова.

В свою очередь, обозреватель RT Елена Вайцеховская не увидела прогресса у дуэта по сравнению с их последними выступлениями. По её словам, фигуристы не стали хуже в сравнении с олимпийским сезоном, но на беглый взгляд не стали и лучше.

«Два года назад Дэвис и Смолкин были в моём понимании дуэтом-технологией. Было очень любопытно наблюдать, что можно сделать с не самыми выдающимися атлетами, объединив совершенно выдающегося тренера, большие деньги, солидный административный ресурс и неудержимую энергию мамы Дианы Дэвис, способной ради дочери сокрушить любые препятствия на её пути», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

По её мнению, благодаря Игорю Шпильбанду у танцоров были очень интересные со всех точек зрения программы, благодаря чему они (и программы, и спортсмены) запоминались, а главное, выгодно отличались от соперников по стилистике. Выступления дуэта выглядели прорывом, однако продолжение их карьеры вышло скомканным по ряду причин.

«Пара потеряла год выступлений, пока металась в поисках доступного гражданства, плюс нарушилась прежняя успешная система: из неё выпала едва ли не самая главная часть механизма — Шпильбанд. Сколь бы гениальным ни был новый тренер дуэта Алексей Киляков, Шпильбанда он не заменит хотя бы в силу того, что у Игоря в танцевальной тусовке совершенно другой вес.

Чтобы компенсировать потерю такого специалиста, фигуристам нужно прыгать выше головы, а я не уверена, что они на это способны. По крайней мере, пока не наблюдается никаких аргументов в пользу того, что Дэвис и Смолкин станут в этом сезоне более яркими и интересными, чем мы их уже видели. Выиграют они свой первый турнир в Лейк-Плэсиде или проиграют, не имеет здесь совершенно никакого значения», — заключила Вайцеховская.