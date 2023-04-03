Смолкин и Дэвис в новом сезоне будут выступать в ритм-танце под Майкла Джексона
- РИА Новости
«Самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество Майкла Джексона. Поэтому, имея заданную тему ритмического танца, мы с нетерпением ждём нового сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку гениального артиста», — написал Смолкин в соцсетях.
Напомним, что танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не видит проблемы в участии фигуристов Дэвис и Смолкина в американских шоу.