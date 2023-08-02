Дэвис и Смолкин после дебюта за Грузию: счастливы вернуться
- РИА Новости
«Счастливы вернуться!» — говорится в совместной публикации фигуристов на грузинском, английском и русском языках.
Дэвис и Смолкин занимают второе место по итогам ритм-танца на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США). За выступление они получили от судей 74,35 балла.
Напомним, что спортсмены завершили переход в сборную Грузии 5 июля.
Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин самостоятельно компенсировали ЦСП затраты на свою подготовку.