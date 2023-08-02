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Дэвис и Смолкин после дебюта за Грузию: счастливы вернуться

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Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали первое выступление за сборную Грузии на турнире в США.
Дэвис и Смолкин после дебюта за Грузию: счастливы вернуться
  • РИА Новости

«Счастливы вернуться!» — говорится в совместной публикации фигуристов на грузинском, английском и русском языках.

Дэвис и Смолкин занимают второе место по итогам ритм-танца на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США). За выступление они получили от судей 74,35 балла.

Напомним, что спортсмены завершили переход в сборную Грузии 5 июля.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин самостоятельно компенсировали ЦСП затраты на свою подготовку.

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