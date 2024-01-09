ISU в анонсе к чемпионату Европы проигнорировал действующую чемпионку Губанову
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В соцсетях ISU выложил фото действующих чемпионов, но вместо Губановой там была ставшая второй бельгийка Луна Хендрикс.
После недовольных комментариев ISU изменил пост и добавил Губанову.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 10 по 13 января в литовском Каунасе.
Губанова перешла в сборную Грузии из России в 2021 году.
Ранее Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.