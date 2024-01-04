USA Today: канадского фигуриста Сёренсена подозревают в сексуальном насилии
34-летний спортсмен, выступающий в танцах на льду, находится под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии, сообщает USA Today.
Предполагается, что инцидент произошёл в апреле 2012 года. Личность пострадавшей не раскрывается.
Пара Николай Сёренсен — Лоранс Фурнье-Бодри завоевала серебряную медаль чемпионата четырёх континентов (2023), а также победила на этапе Гран-при Японии (2022).
Ранее сообщалось, что две девушки обвинили игрока АПЛ в изнасиловании.