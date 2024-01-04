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Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам

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Алексей Мишин, тренер чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, рассказал о планах своей подопечной на вторую часть сезона-2023/24.

«Она планирует выступать именно в качестве участницы чемпионата по прыжкам. Сейчас она участвует в шоу, а до этого посещала тренировки. Тройной аксель пока не пробовали, но задумки есть. Лиза постарается стать украшением турнира», — цитирует Мишина ТАСС.

Напомним, что 27-летняя Туктамышева приняла решение пропустить текущий сезон.

ЧР по прыжкам состоится в Москве с 19 по 22 января.

Ранее Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере.



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