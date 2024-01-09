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Канадский фигурист Сёренсен отверг обвинения в сексуальном насилии

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Канадский фигурист Николай Сёренсен, выступающий в паре с Лоранс Фурнье-Бодри, отверг обвинения в сексуальном насилии.

«Я знаю о выдвинутых против меня обвинениях. Они являются ложными, и я намерен защищать себя и свою репутацию», — написал Сёренсен в соцсетях.

Он также заявил, что вместе с партнёршей принял решение не участвовать в чемпионате Канады, так как их участие отвлекало бы от «спортивного мастерства, которое должно оставаться в центре внимания».

Предполагается, что инцидент произошёл в апреле 2012 года. Личность пострадавшей не раскрывается.

Ранее сообщалось, что две девушки обвинили игрока АПЛ в изнасиловании.

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