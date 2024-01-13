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Тарасова — о сменивших гражданство фигуристах: и правильно делают, что уходят

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение касательно смены спортивного гражданства российскими фигуристами.
Тарасова — о сменивших гражданство фигуристах: и правильно делают, что уходят
  • РИА Новости

«Многие из фигуристов не могли пробиться в состав сборной России. В отсутствие россиян у них появился шанс завоевать медали? Да. И правильно делают, что уходят. Спорт — это их жизнь, профессия, им надо выступать», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 13 января в литовском Каунасе.

Ранее Тарасова оценила выступление пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин в ритм-танце на чемпионате Европы.

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