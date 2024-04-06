Жулин поддержал введение сальто в фигурном катании

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал возможное снятие запрета на сальто в фигурном катании.

«Отлично отношусь. Но считаю, что этот элемент не надо оценивать вообще никак. Сальто должно быть просто как украшение», — цитирует Жулина Sport24.

Он также считает этот элемент не травмоопасным для фигуристов.

«Тогда всю гимнастику надо запретить. Там сплошные сальто. Что же вы ее не запрещаете», — отметил он.

6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании.

На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.

На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время своей произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.