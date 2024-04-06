Жулин поддержал введение сальто в фигурном катании
- РИА Новости
«Отлично отношусь. Но считаю, что этот элемент не надо оценивать вообще никак. Сальто должно быть просто как украшение», — цитирует Жулина Sport24.
Он также считает этот элемент не травмоопасным для фигуристов.
«Тогда всю гимнастику надо запретить. Там сплошные сальто. Что же вы ее не запрещаете», — отметил он.
6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании.
На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.
На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время своей произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.