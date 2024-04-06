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ISU может разрешить сальто в фигурном катании

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Международный союз конькобежцев (ISU) может убрать сальто из списка запрещённых элементов.
ISU может разрешить сальто в фигурном катании
  • РИА Новости

«Сальто планируется убрать из списка запрещённых элементов, и это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации», — приводит слова источника ТАСС.

На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.

На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время своей произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.

Ранее в РУСАДА прокомментировали включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU.

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