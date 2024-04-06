ISU может разрешить сальто в фигурном катании
- РИА Новости
«Сальто планируется убрать из списка запрещённых элементов, и это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации», — приводит слова источника ТАСС.
На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.
На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время своей произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.
Ранее в РУСАДА прокомментировали включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU.