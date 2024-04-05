Тарасова: у Позднякова нет права называть иноагентами желающих сыграть на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Большой человек на высоком посту и говорит такие вещи. Если люди едут на таких условиях, они и так находятся в тяжёлом положении. Зачем им добавлять от своих же людей, от руководителей спорта? Они непричастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Кто дал такое право Позднякову? Никто, хотя он и большой начальник на некоторое время», — цитирует Тарасову РИА Новости.

5 апреля Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов.

26 марта Винер раскритиковала спортсменов за решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе и заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Игры».

Ранее Дарья Касаткина отреагировала на слова Ирины Винер.