Переход Ветлугина, помолвка Сотниковой и отпуск Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Матвей Ветлугин покинул группу Алексея Мишина и проходит просмотр у Евгения Рукавицына. Катарина Гербольдт не нашла плюсов в смене тренерской группы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, а Максим Ставиский заявил, что Василиса Кагановская выиграла от распада их пары с Валерием Ангелополом. Аделина Сотникова получила предложение руки и сердца от теннисиста Дмитрия Попко, а Екатерина Боброва стала мамой во второй раз. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Уход Ветлугина от Мишина

Фигурнокатательное межсезонье находится в самом разгаре и чуть ли не каждую неделю подкидывает горячие новости. В конце марта распалась танцевальная пара Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда (партнёр уже обрёл новую половинку, в то время как партнёрша не провела ни одного просмотра), а апрель начался с известия об уходе Матвея Ветлугина от Алексея Мишина. Спортсмен, вероятно, продолжит карьеру под началом Евгения Рукавицына, в чью группу он отправился на просмотр.

В прежнем тренерском штабе обиды на фигуриста не держат — ему пожелали удачи и дальнейших успехов. Как отметила Татьяна Мишина, никаких конфликтов между наставниками и Ветлугиным не было, просто он решил попробовать новый подход. Судя по словам хореографа Елизаветы Навиславской, спортсмену необходимо прибавить в техническом плане, ведь с искусством презентации у него и так всё в порядке.

«Матвей удивительно выразительный фигурист от природы. Поэтому мне с ним легко работалось, а может, ещё и в будущем поработаем. Он ещё и креативный. Многое из того, что воплощает на льду, он придумывает сам... Я очень надеюсь, что Матвей стабилизирует технический аспект своего катания, тогда проявятся его лучшие стороны, в том числе хореографические!» — цитирует специалиста «Матч ТВ».

В свою очередь, Татьяна Тарасова воздержалась от оценки перспектив перехода фигуриста в другую группу.

«Пошёл — и пошёл, что тут рассуждать. Ветлугин в прошедшем сезоне катался нестабильно. А Алексею Николаевичу, думаю, есть с кем работать и без него», — высказала свою точку зрения прославленный тренер.

Смелость Костылевой

Между тем, Елена Костылева удивила тем, что назвала Алексея Мишина своим дедушкой в спорте. Юная фигуристка объяснила это тем, что теперь тренируется под руководством Евгения Плющенко — воспитанника Профессора.

Костылева перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона от Игоря Лютикова в середине марта и уже успела выиграть первые соревнования — первенство России среди юношей и девушек старшего возраста. Плющенко лично сопровождал новую подопечную в Казань, а Мишин привёз на турнир Романа Хамзина. Там в ледовом дворце восходящая звезда «Ангелов» сфотографировалась с прославленным специалистом.

«Я теперь ученица Евгения Викторовича. Получается, Алексей Николаевич — мой дедушка в фигурном катании. Много раз видела его на соревнованиях, но стеснялась попросить сфотографироваться. Но в этот раз осмелилась», — говорится в подписи к снимку, опубликованном в соцсети фигуристки.

Елена Костылева выступает на чемпионате России по прыжкам на льду

РИА Новости

© Александр Вильф

Критика Гербольдт

Катарина Гербольдт высказалась по поводу перехода Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе. По её мнению, пока сложно выделить какие-то плюсы от смены тренерского штаба, кроме того, что фигуристы на тренировках исполняют четверной выброс.

«К сожалению, в этом году они не смогли себя проявить в том объёме, в котором могли бы, хотя я не знаю, что они делают на тренировках и как они тренируются. Но если сравнивать с предыдущими сезонами, на мой взгляд, переход чего-то нового не показал», — цитирует бывшую фигуристку «Чемпионат».

Также по теме Спор Дикиджи, операция Щербаковой и прокат Малинина: что обсуждают в мире фигурного катания Владислав Дикиджи поспорил с Александром Галлямовым, что до конца лета сможет разучить пятерной прыжок. До этого в начале марта...

Между тем, сама Бойкова в соцсети решила рассказать о замысле произвольной программы прошедшего сезона и заметила, что в ней отразились эмоции и переживания пары в связи с большими переменами в жизни.

«Смена тренерской команды, города, обстановки вокруг, привычного уклада жизни и взгляда на многие вещи — всё это нашло отголосок в презентации. Эта программа позволила сделать нам большой шаг вперёд. Однако есть один момент, о котором я продолжаю мечтать — это показать данную программу на международной арене. Возможно, когда-нибудь он реализуется», — написала Александра.

Помимо этого, в постановке есть два пласта. Первый говорит о том, что всё не вечно и «за рождением, развитием и жизнью всегда идёт упадок, увядание и смерть». А второй был отражением спортивной жизни дуэта.

«В ней есть взлёты, есть падения, есть моменты радости и побед, есть моменты смятения, непонимания, разочарования. Наш путь с Димой никогда не был ровным, одинаковым и предсказуемым. Как и части музыки в произвольной, он менялся из года в год, из сезона в сезон. Когда-то ты был сконцентрирован, закрыт, холоден, когда-то открыт и счастлив, когда-то находился в смятении, раздумьях... Но мы всегда знали, что есть выход из любой ситуации, есть конец любому периоду, а следовательно, есть надежда на новый этап», — заключила Бойкова.

Прогресс Кагановской

Василисе Кагановской пошёл на пользу разрыв с Валерием Ангелополом, уверен двукратный чемпион мира Максим Ставиский. По его мнению, Максим Некрасов подходит ей гораздо больше.

«Здоровый партнёр, мощный, сильный, крутит её как пушинку», — отметил бывший фигурист в подкасте «Ход коньком».

Кроме того, в прошедшие после распада пары месяцы Кагановская сделала большой шаг вперёд в техническом плане. Это — результат работы с Алексеем Горшковым, который, по словам Ставиского, «непревзойдённый мастер технику поставить».

«Хочешь научиться кататься в танцах — иди к Лёхе. Кагановская поработала с ним и поехала! Она ногами шевелит, сама что-то делает. А то она прицепом ездила с Валерой, это в глаза бросалось. А тут она как будто выросла. Здесь очевидный плюс того, что она поменяла партнёра», — подчеркнул бывший танцор.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступают на открытом шоу-турнире в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Алексей Даничев

Тутберидзе и «Большие девочки»

Этери Тутберидзе, вероятно, останется ведущей шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница!» во втором сезоне. По крайней мере, об этом сообщают некоторые источники. Продюсерам стоит приложить усилия, чтобы сохранить прославленного тренера в игре, ведь проект о похудении получился более чем успешным. По данным телеканала, семь недель подряд он занимал первое место по популярности среди телезрителей в прайм-тайм четверга.

Сейчас шоу, стартовавшее в январе, подходит к завершению, а кастинг новых участниц будет объявлен в ближайшее время.

Тем временем Камила Валиева, отбывающая четырёхлетнюю дисквалификацию, тоже продолжает пробовать себя на телевидении в различных ипостасях. Недавно она побывала на съёмках «Новой Фабрики звёзд» на ТНТ и провела зарядку для участников.

Крупная трата Медведевой

Евгения Медведева в новом выпуске своего шоу «БеС комментариев», героиней которого стала блогер Катя Адушкина, рассказала о спонтанной покупке дорогого украшения.

«Вот крестик, который я ношу. Это не одна из самых дорогих моих покупок, но это было вот прям так: «Хочу!» И покупаю. 700 с чем-то (тыс. рублей. — RT) он стоил. Я ношу его каждый день, и я в таком восторге от самой себя и от этого крестика. Просто мне хорошо. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки», — рассказала Медведева.

Помолвка Сотниковой и сын Бобровой

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала невестой. Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко сделал девушке предложение руки и сердца. О трогательном событии бывшая фигуристка рассказала в соцсетях. Она опубликовала совместные фотографии с женихом, показав помолвочное колечко на безымянном пальце. «Я сказала «да», — подписала снимки Аделина.

О дате свадьбы пара, которая уже воспитывает сына Адриана, родившегося осенью 2022 года, пока не сообщала.

Радостное событие произошло в семье ещё одной чемпионки Сочи — Екатерины Бобровой. 2 апреля она родила второго ребёнка.

Интересно, что в ближайшее время ожидается пополнение у ещё одних триумфаторов домашней Олимпиады — Татьяны Волосожар и Максима Транькова. В год десятого юбилея Игр-2014 они ждут рождения третьего ребёнка.

Симпатии Туктамышевой

Елизавета Туктамышева поделилась списком своих любимых фигуристов и программ. Он получился достаточно обширным — в него вошли как звёзды недавнего прошлого, такие как Каролина Костнер, Хавьер Фернандес, Тесса Виртью и Скотт Мойр, так и блистающие ныне Адам Сяо Хим Фа и Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом. Среди соотечественников же Императрица выделила Алёну Косторную в её первом взрослом сезоне.

«Многие влюбились в её короткую программу «Ангел» — мне она тоже очень нравилась. В произвольной программе она делала два тройных акселя — это было очень круто. Вообще, такое сочетание очень редкое — у неё были невероятный конёк и отличные прыжки», — написала экс-чемпионка мира в своём блоге.

Она также отметила, что возвращение к этой программе, но уже в качестве парницы с Георгием Куницей вышло успешным. «Да, видно, что они ещё не до конца скатанная пара, но сама программа удалась. Если Алёна чувствует музыку, то показывает её во всей красе. Видно, что ей это нравится, что она получает удовольствие. Когда фигурист кайфует на льду, это действует и на судей», — заключила Туктамышева.

Алёна Косторная и Георгий Куница выступают на чемпионате России в Челябинске

РИА Новости

© Александр Вильф

Отпуск Косторной и Куницы

Тем временем сама Алёна Косторная вместе с Георгием Куницей отправилась в отпуск в Египет. Там дуэт не только нежится на солнце и ездит по достопримечательностям, но и продолжает тренировки. В частности, вдвоём они отрабатывают подкрутку, а отдельно фигуристка занимается балетными упражнениями, которые, судя по всему, даются ей непросто.

«Когда говорят: «Ей всё легко даётся», хотелось бы в это верить, особенно когда идёт четвёртый час работы в зале (и это только отдых)», — написала экс-чемпионка Европы в своём Telegram-канале под соответствующим видео.