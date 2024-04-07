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Президент «Самбо-70»: сальто — это не для фигурного катания

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался на тему того, что Международный союз конькобежцев (ISU) может легализовать сальто в программах выступлений фигуристов.
Президент «Самбо-70»: сальто — это не для фигурного катания
  • РИА Новости

«Я много видел сальто. Это всё не для льда, мне кажется. Это не то, что сложно, это опасно. Мне было не по себе, когда дети делали сальто на льду», — заявил Лайшев Metaratings.ru.

Функционер отметил, что за кадром подготовки фигуристов остаётся большое количество неудачных попыток, которые не демонстрируют болельщикам.

«Пока это не для фигурного катания», — резюмировал он.

6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании. На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.

На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.

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