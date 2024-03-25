Спор Дикиджи, операция Щербаковой и прокат Малинина: что обсуждают в мире фигурного катания

Владислав Дикиджи поспорил с Александром Галлямовым, что до конца лета сможет разучить пятерной прыжок. До этого в начале марта фигурист прыгнул четверной аксель. Илья Малинин установил рекорд по оценке за произвольную программу, исполнив на чемпионате мира в Монреале шесть квадов. Анна Щербакова перенесла операцию на голеностопе и, по мнению экспертов, уже не сможет вернуться на прежний уровень.

Пожертвование Загитовой

Трагедия в «Крокус Сити Холле» не может никого оставить равнодушным. Все россияне, в том числе фигуристы, стараются как-то помочь пострадавшим в теракте и семьям погибших. Так, олимпийская чемпионка Алина Загитова пожертвовала крупную сумму денег. Она перевела на соответствующий счёт 500 тыс. рублей.

«Сбер открыл сбор семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокусе». Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплочённость и поддержка друг друга», — написала спортсменка в своём Telegram-канале.

Трагедия чуть не коснулась семьи ученицы Евгения Плющенко — Софьи Муравьёвой. Как оказалось, в развлекательном комплексе в пятницу вечером находилась её сестра.

«Какой ужас в «Крокусе»... Соболезную семьям погибших и пострадавших... У меня там была сестра — слава Богу, всё обошлось и с ней всё в порядке», — написала фигуристка в Telegram-канале.

А продюсер Яна Рудковская не выдержала и раскритиковала сотрудников «Крокуса», которые отвечали за обеспечение безопасности посетителей.

«Где были те, чья прямая функция была охранять зрителей? Я вам скажу, что в «Крокусе» один из самых дорогих ЧОПов в России. Мне просто страшно. Почему я пишу и поднимаю эту проблему? Нужно, чтобы все массовые мероприятия охраняли только профессиональные вооружённые люди, а не пузатые дяди сторожа за безумные деньги, которых самих охранять надо! У меня четверо детей. Мы все там с вами могли оказаться. Мы, например, с семьёй ходили туда минимум 15 раз в год», — заявила Рудковская.

Операция Щербаковой

Анна Щербакова перенесла очередную операцию, на этот раз на голеностопе. Причём олимпийская чемпионка умудрилась записать влог прямо во время хирургического вмешательства.

«Это самое неожиданное видео, которое вы когда-либо видели. Я лежу на операционном столе, и у меня прямо сейчас проходит операция», — сказала фигуристка.

После всех процедур девушка успокоила фанатов. По словам спортсменки, всё прошло хорошо, и за неё можно больше не переживать. «Ну а меня ждёт восстановление», — сообщила Анна.

Правда, теперь болельщики уже вряд ли смогут увидеть её на соревнованиях. По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, операция на голеностопе достаточно тяжёлая. После неё нога находится в специальном ботинке, который сам по себе натирает ногу.

«Желаю Анне скорейшего выздоровления и удачи, чтобы восстановление прошло успешно. Она, конечно, поправится, будет кататься. Но другой вопрос в том, будет ли она выступать дальше», — объяснила Тарасова.

Хореограф Алексей Железняков, в свою очередь, не видит никакого смысла для Щербаковой возвращаться на соревнования и убивать здоровье.

«Даже квалифицированные врачи не дают 100%-ной гарантии, что спортсмен может вернуться на прежний уровень после операции на голеностопе. Аня сильная и волевая девочка. Думаю, на льду мы её ещё увидим. Не знаю, как с возвращением в большой спорт, но вот в шоу, думаю, точно. Да и нужно ли добивать себя в большом спорте, когда там юные девы в очереди стоят, тем более она олимпийская чемпионка, выше уже не бывает», — сказал Железняков.

Спор Дикиджи

Владислав Дикиджи продолжает поражать российских болельщиков. Совсем недавно он повторил достижение Ильи Малинина и, пусть пока на тренировке, исполнил четверной аксель, вызвав восхищение не только публики, но и самого американца.

«Конечно, я видел четверной аксель в исполнении россиянина. Я был правда поражён. Помню, чего мне стоили попытки четверного акселя в своё время — надо было решиться его прыгнуть, это было непросто с моральной точки зрения. Влад исполняет его с такой внешней лёгкостью, это потрясающе. Здорово, что у меня получилось вдохновить кого-то на этот прыжок, — цитирует Малинина Sports. — Моя цель — продвинуть фигурное катание вперёд, я рад, что кто-то ещё решается прыгнуть четверной аксель — надеюсь, таких успешных попыток будет ещё больше. Я и правда радуюсь, когда у кого-то он получается, никакой ревности тут быть не может».

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Однако на этом Дикиджи останавливаться не собирается. Владислав поспорил с чемпионом мира в парах Александром Галлямовым, что к концу лета разучит пятерной прыжок.

«Не буду давить, верю, что у него обязательно получится», — сказал Галлямов на видео в своём Telegram-канале.

Олимпийский чемпион Максим Траньков, в свою очередь, усомнился, что россиянину удастся осуществить задуманное. «Но если бы вы месяц назад меня спросили, сможет ли он прыгнуть четверной аксель, я бы сказал: нет. Но он же прыгнул. Посмотрим, время покажет», — резюмировал Траньков.

А по словам олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, о таких целях обычно вслух не говорят. Но если Влад об этом заявил, значит, он уже пробует и уверен в своих силах.

Тем временем, Артур Даниелян также продолжает говорить о желании исполнить четверной аксель. Правда, задачи вставлять его в программу у фигуриста нет.

«Я его не так часто кручу. Когда я налегке, пойду и попробую, мне позволяет сделать это крутка. Но надо немножко подстроиться под технику. Я его для себя хочу сделать. Просто галочку поставить в этой карьере фигурнокатательной», — отметил Даниелян.

Конфуз с Хендрикс

Забавная ситуация произошла на чемпионате мира по фигурному катанию с Луной Хендрикс. В буклете к турниру, где перечислены все прошлогодние призёры первенства, напротив имени бельгийки был размещён флаг Белоруссии.

Тем временем, Галлямов решил пообщаться со спортсменкой, ранее заявившей, что, будь спорт более чистым, она бы завоевала больше медалей на международном уровне.

«Дорогая Луна, добрый день! Позвольте представиться. Я член сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года и в настоящее время блогер-любитель. Надеюсь, после этого вступления вы меня не заблокируете», — написал ей Александр в личных сообщения в социальной сети.

Своё обращение к Хендрикс он потом выложил в Telegram-канале и в шутку спросил у подписчиков, как быть дальше.

«Вам смешно, а я не знаю, что делать, если она ответит. Жениться, наверное, рано будет, но заднюю врубать как-то непривычно», — добавил чемпион мира.

Достижения Сакамото и Стеллато-Дудек

Надо отметить, что чемпионат мира в Монреале получился достаточно интересным в плане результатов. Так, в парном катании победили канадцы Максим Дешам и Деанна Стеллато-Дудек, которой в июне исполнится 41 год.

Фигуристка стала самой возрастной победительницей турнира и превзошла достижение Людовики Якобссон из Финляндии, выигравшей золото ЧМ-1923 в 38 лет. Экс-россиянин Никита Володин, в паре с Минервой Фабьен Хазе представляющий Германию, занял третье место.

У женщин третий чемпионат мира подряд выиграла Каори Сакамото. Последний раз такое удавалось американке Пегги Флеминг. При этом японка уверена, что сможет побеждать и после возвращения россиянок. В данный момент спортсменка разучивает четверной риттбергер.

«Конечно, я хотела бы продолжать выигрывать, это ведь естественно, но я отлично понимаю: не могу быть на вершине вечно. Значит, я должна буду сделать всё от меня зависящее, и да — я должна буду кататься на порядок лучше», — отметила Сакамото.

При этом откровенно провалила выступление в Монреале Анастасия Губанова, выступающая за Грузию и занявшая 13-е место. Похоже, собраться ей мешали мысли о свадьбе.

«Да, чемпионат мира получился не таким, каким бы мне хотелось, но хорошо, что я смогла реабилитироваться в произвольной программе. Так что сезон все равно завершаю с улыбкой, в нём было много хорошего. Впереди отпуск и постановка новых программ. И свадьба, надо начать её готовить — я ведь ещё даже не выбрала платье. Все мысли были вокруг соревнований, но теперь свободного времени будет больше. Праздновать свадьбу будем с близкими в Санкт-Петербурге», — сказала Губанова.

Рекорд Малинина

Но затмил всех своим прокатом произвольной программы Илья Малинин. Американский фигурист прыгнул шесть четверных: начал с акселя, затем исполнил лутц, риттбергер и сальхов. Во второй половине он сделал квадлутц — ойлер — тройной флип, квадтулуп — тройной тулуп и секвенцию тройной лутц — тройной аксель.

За технику Малинин получил 137,18 балла, а по сумме за произвольную — 227,79. Таким образом спортсмен побил рекорд Нэйтана Чена, который держался с финала Гран-при 2019 года — 224,92 очка.

«У меня нет слов, я никогда не думал, что смогу так откатать. До сих пор не верится, что я чемпион мира. Эмоции захлёстывают. Программа пронеслась так быстро: вот я вышел на лёд, и вот уже всё закончилось. Я решил прыгать четверной аксель, буквально когда вышел на лёд и встал в стартовую позу — до этого собирался делать тройной. Но рад, что не отступил. Я не ожидал таких оценок, это даст мне новую мотивацию работать в следующем сезоне», — признался Малинин.

В России были восхищены таким результатом Ильи. По словам тренера Александра Жулина, своим прокатом он просто не оставил шансов соперникам.

«Я такого вообще никогда не видел. Я думал, когда появился Нэйтан Чен, что это какой-то космос, а оказалось, что космос — это Илья Малинин. Я безумно рад, что русский человек, сын Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, всех разорвал» — сказал Жулин.

При этом, по словам менеджера фигуриста Ари Закаряна, Малинин не будет останавливаться на достигнутом и в дальнейшем постарается ещё усложнить программу.

Майгуров готов надеть коньки

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в шутку сообщил о желании попробовать себя в фигурном катании. Произошло это на конькобежном гала‑шоу «Кристалл» в Москве.

«Для нас, представителей других видов спорта, встать на коньки — что‑то новое. Мне, может быть, было проще, потому что я играл когда‑то в хоккей. Конькобежный спорт недооценён, о нём мало знают, не везде есть большие катки. Если проводить такие мероприятия, недалёк тот час, когда это изменится. Массовые катания, я знаю, вообще популярны», — отметил специалист.

Причём, Майгуров считает, что сможет сделать базовые упражнения фигурного катания. По его словам, биатлонисты — «универсальные солдаты», которые в состоянии исполнить всё.

«Они играют в футбол, волейбол, баскетбол, занимаются бегом, горными лыжами, плаванием. И в шахматы тоже можем поиграть», — резюмировал Майгуров.