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Вайцеховская: прокат Малинина будет оценён по достоинству, но пока думается совсем о другом

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала победу американца Ильи Малинина на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада).
Вайцеховская: прокат Малинина будет оценён по достоинству, но пока думается совсем о другом
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Когда-нибудь победа Малинина, совершенно грандиозный прокат, рекордные баллы, прыжки и прочее наверняка будут оценены по достоинству. Просто сегодня это совсем не важно. Думается совсем о другом», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

В произвольной программе фигурист прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее Малинин признался, что находится в шоковом состоянии после победы на чемпионате мира.

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