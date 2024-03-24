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Малинин признался, что находится в шоковом состоянии после победы на ЧМ

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Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал победу на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада).
Малинин признался, что находится в шоковом состоянии после победы на ЧМ
  • Gettyimages.ru
  • © Jurij Kodrun - International Skating Union

«Я в шоке. Это золото так много для меня значит. Последние пара недель были сложными. Не давала покоя мысль, что я не смогу выступить на чемпионате мира. Так что я рад быть здесь и стать первым», — цитирует Малинина Golden Skate.

В произвольной программе фигурист прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее Александр Жулин заявил, что Малинин на чемпионате мира показал высший уровень.

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