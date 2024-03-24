Уно — о конкуренции с Малининым: я сделал всё, что мог

Японский фигурист Сёма Уно высказался о феномене американского фигуриста Ильи Малинина.

«Я думаю, что грядёт его эра, он очень добрый и невероятно талантливый. Благодаря ему фигурное катание поднялось на новый уровень в плане техники. Я сделал всё, что мог. Совершенно понятно, что он находится на другом уровне», — сказал Уно.

В произвольной программе фигурист прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39). Уно занял четвёртое место.

Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что прокат Малинина на чемпионате мира в Канаде был феноменальным.