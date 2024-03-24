Гончаренко назвала «прокатом века» выступление Малинина на чемпионате мира

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что прокат американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира в Канаде был феноменальным.

«Присоединяюсь к общему восхищению. Для себя я это назвала прокатом века. Запредельный уровень сложности, стоит отметить, что Илья очень прибавил в качестве катания и выразительности, так ещё и на фоне сложности программы», — заявила Гончаренко «Матч ТВ».

В произвольной программе фигурист прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала победу Малинина на чемпионате мира 2024 года в Монреале.