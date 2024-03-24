Железняков: российские фигуристы были бы бриллиантовым ожерельем на ЧМ

Хореограф Алексей Железняков высказался о чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монреале без участия российских спортсменов.

«Да смотрю, и я, честно говоря, в плохом смысле слова в шоке. Слабо, а местами очень слабо. Все же наши спортсмены были самым настоящим бриллиантовым ожерельем, а сейчас это всë выглядит как дешёвая бижутерия. Печально», — заявил Железняков Metaratings.ru.

24 марта американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин выиграл чемпионат мира в Монреале. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92).

У женщин первой стала японка Каори Сакамото. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 222,96 балла.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Малинин прокомментировал победу на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада).