Споры о «Русском вызове», баклан Мишиной и Галлямова и рекорд Лазарева: что обсуждают в мире фигурного катания

Турнир шоу-программ «Русский вызов» стал главной темой обсуждения в мире российского фигурного катания на прошедшей неделе. Марк Кондратюк отметил, что сложные для понимания номера, как у Петра Гуменника, были недооценены, а Екатерина Боброва предложила рассматривать постановки Алексея Ягудина и других ветеранов вне конкурса. Тем временем Лев Лазарев установил рекорд страны по оценке за техническую сложность программы, Елена Костылева начала тренироваться у Евгения Плющенко, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли под опеку баклана.

Дискуссии о «Русском вызове»

Турнир шоу-программ «Русский вызов» в этом сезоне получился максимально скандальным. Его продолжали обсуждать всю прошлую неделю. И нельзя сказать, что спортсмены держали себя в рамках приличия. Так, уставший от нападок победитель соревнований Алексей Ягудин нагрубил в социальных сетях болельщице, которая едко прокомментировала его фото, сделанное на отдыхе с женой.

Ранее, напомним, он жёстко отреагировал на предложение Андрея Мозалёва добавить в число судей турнира ещё и специалистов из мира фигурного катания, чтобы оценки были более объективными. Подобное поведение олимпийского чемпиона удивило и самих атлетов. Не стал молчать, в частности, чемпион мира Александр Галлямов.

«Кто знает, как повели бы себя Эстет, Дональд Дак, Полиграф Полиграфыч в такой ситуации, если бы были четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, олимпийским чемпионом и победителем Sparkassen Cup? За себя скажу так: никогда себя так не поведу, потому что Sparkassen Cup давно не проводят. Мне любовь болельщиков дороже», — написал фигурист в Telegram-канале.

Поддержал коллег, которые остались не совсем удовлетворены судейством турнира, и Марк Кондратюк. По его мнению, многие выступления не были оценены по достоинству.

«Из номеров, которые были представлены на «Русском вызове», мне был очень интересен тот, что исполнил Пётр Гуменник. Интереснейшая идея — соединить живопись Малевича и музыку Скрябина. Конечно, проще понять номера на сюжеты известных кинофильмов или песни о войне, но нужно стремиться к чему-то новому», — сказал Кондратюк.

А олимпийская чемпионка Екатерина Боброва отметила, что такие ветераны фигурного катания, как Ягудин, должны всё же выступать вне конкурса.

«Я тоже Лёшу очень люблю. То, что он до сих пор владеет так коньком, мягкие колени, хоть уже и после операции, может быть, это не оправдание, но тем не менее это заслуживает уважения. Он правильно уже в который раз говорит, что ему с микрофоном легче. Вот он и совместил то, что требуют правила шоу-турнира, и то, в чём ему легче сейчас. Но мне кажется, у него вот это всё должно быть уже как у Костомарова с Домниной, — вне конкурса. Он сам по себе прекрасен, и это невозможно судить. Ты просто по-другому к нему относишься, не как к другим спортсменам. Вот, возможно, поэтому к нему и к Петровой с Тихоновым нельзя адекватно относиться в этом шоу-турнире. Хочется отдать им все призы только потому, что они выходят на лёд и творят», — поделилась своими эмоциями Боброва в подкасте «Чемпионата».

Тем временем болельщики не теряют надежды увидеть на «Русском вызове» Евгения Плющенко. Однако двукратный олимпийский чемпион непреклонен: он готов выйти на лёд на турнире, только если ему заплатят гонорар 10 млн рублей.

Заявление Хендрикс

В преддверии мирового первенства по фигурному катанию большое интервью дала Луна Хендрикс. Чемпионка Европы в нём много говорила о россиянках. И звучало всё, мягко говоря, не очень красиво по отношению к последним. По мнению бельгийки, она взяла бы больше медалей, если бы фигурное катание «было абсолютно чистым».

Одним из первых в шуточной форме на слова Хендрикс снова ответил Галлямов. Он объяснил высказывания фигуристки временем года и воздействием космоса.

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«Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека ещё и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде. Может быть, просто давно не было «прилунения». Весна, опять же», — написал в своём Telegram-канале Галлямов.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова и вовсе заявила, что за такие слова на Хендрикс надо подавать в суд.

«Есть презумпция невиновности. И если допинга не выявлено у Щербаковой и Трусовой, то можно наказать Хендрикс за то, что она такое говорит про чистых спортсменок. Это нонсенс, просто неприлично. На неё надо в суд подавать! Так что пускай соревнуется, пускай улучшается — и будет выигрывать. В себе надо искать, а не в других — это принцип больших спортсменов», — приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».

А по мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, у бельгийки не будет шансов на награды, если россиян допустят на международные турниры.

«Пусть катается лучше и разнообразнее, может, у неё всё будет лучше. Луна Хендрикс должна совершенствоваться, и тогда, вероятно, ещё что-то выиграет, если наших спортсменов не будет», — сказала Тарасова.

Награждение по-американски

Фигуристам из США не терпится наконец получить золотые медали командного турнира Олимпиады в Пекине, которые достались им по решению ISU. Однако пока награды так и не нашли своих героев, поскольку в CAS подано сразу четыре апелляции: три от российской стороны и одна — от канадской команды, которая на соревнованиях заняла четвёртое место.

Как заявила генеральный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сара Хиршланд, сборная отправила запрос с просьбой провести награждение, не дожидаясь окончания слушаний.

На это вновь отреагировал Галлямов. Он назвал ситуацию ироничной. «Чужое награждение, так ещё и переносят», — написал чемпион мира.

Тем временем CAS прекратил рассматривать иск WADA к РУСАДА по поводу дела Валиевой. Российское антидопинговое агентство обвинялось в затягивании рассмотрения документов.

Достижение Лазарева

Российские юниоры ярко завершили сезон выступлениями в финале Гран-при страны. Особенно упорной и интересной получилась борьба в мужском одиночном катании между Львом Лазаревым и Арсением Федотовым. Для победы первому понадобилось исполнить сразу четыре четверных. И ученик Сергея Давыдова с задачей справился, получив рекордную оценку за технику в произвольной программе — 112,42 балла. Его соперник с тремя четверными и их неидеальным исполнением остался вторым.

У девушек сенсацию со знаком минус преподнесла Маргарита Базылюк. Талантливая спортсменка завалила короткий прокат: из-за падения она потеряла каскад и заняла последнее место. Во второй день она собралась и прыгнула три квада. Но этого оказалось недостаточно для победы, поскольку её основная конкурентка Алиса Двоеглазова исполнила столько же элементов ультра-си.

«Конечно, было сложно настроиться. Старалась кайфовать и показывать эмоции. Пришлось переделать программу во время выступления. Думала, идти ли во второй тулуп, но на тренировках у меня это получалось. Говорила себе, что умею и могу, почему бы не сделать... Сезон был достаточно удачным. Без поддержки и работы с моими тренерами этого бы не случилось. Для меня было мотивацией попасть на первенство России. Обидно, что пропустила прыжковый турнир из-за травмы, но я счастлива, что сейчас здесь. Безумно рада, что получилось показать такие программы», — сказала Двоеглазова.

В соревнованиях пар победили Вероника Меренкова и Даниль Галимов, а в танцах на льду — Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Чтение Трусовой

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова рассказала об учёбе на журфаке МГУ им. М.В. Ломоносова. Как оказалось, ей приходится непросто, так как в учебном заведении требуют основательно погрузиться в зарубежную и отечественную литературу.

«Сейчас я читаю только то, что говорят в институте. Как учёба на журфаке? Хорошо, но сложно. Очень много нужно читать, мне это непривычно. Интересно всё, связанное именно с журналистикой, интересно всё это изнутри узнавать», — приводит слова Трусовой «Чемпионат».

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Также Александра призналась, что хотела бы сняться в кино. Причём, жанр особого значения не имеет.

«Я люблю фэнтези, мне кажется, все мои болельщики это знают. Наверное, хотела бы сняться именно в этом жанре… Не уверена, получится ли. Хотела бы сыграть спортсмена или другую роль? Наверное, проще было бы спортсмена, но интереснее не спортсмена. Как бы отнеслась к идее снять документальный фильм про меня? Наверное, положительно. Если захотят снять, я с удовольствием поучаствую», — добавила Трусова.

А вот у Анны Щербаковой не самые приятные новости для своих болельщиков. По данным источника, олимпийской чемпионке предстоит перенести операцию на голеностопе. Именно поэтому она пропускает шоу Этери Тутберидзе.

Напомним, последнее хирургическое вмешательство произошло в августе 2022 года. С тех пор спортсменка больше не принимала участия в соревнованиях — только в показательных выступлениях.

Переход Костылевой

Ещё одна юная фигуристка, к которой в последнее время приковано внимание болельщиков, — 12-летняя Елена Костылева. Двукратная победительница первенства России младшего возраста перешла к Евгению Плющенко. Ранее она тренировалась у Игоря Лютикова.

«Будем готовиться к первенству России с новым наставником. Он нравится нам как специалист и как человек, это главное, чтобы ребёнка доверить», — сказала мама фигуристки Ирина.

Плющенко также прокомментировал появление в своей академии новой спортсменки. «Я поддержал переход в мою команду Лены Костылевой. Мы отработали две тренировки и готовимся к первенству России», — заявил он.

Отметим, что юная спортсменка уже владеет тремя элементами ультра-си: тройным акселем, четверными тулупом и сальховом. При этом за несколько лет фигуристка сменила сразу несколько тренерских коллективов. Причём, каждый раз покидала их со скандалами. Она ушла от Этери Тутберидзе, Сергея Давыдова, Виктории Буцаевой и теперь от Лютикова.

Елена Костылёва на чемпионате России по прыжкам-2024

РИА Новости

© Александр Вильф

Мечты Кацалапова

Призёр Олимпийских игр Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с женой Викторией Синициной, признался, что они задумались о ребёнке.

«Мы много о чём мечтаем. Сама большая общая мечта — продолжение семейства», — сказал Кацалапов на встрече с болельщиками в рамках выставки‑форума «Россия».

Он также ответил на вопрос, планирует ли начинать тренерскую карьеру. По словам фигуриста, пока хочется немного свободы.

«Профессия тренера требует очень большой отдачи, ты должен жить на катке и выращивать маленькое поколение. Если мы будем работать тренерами, то только так. Днём и ночью работать на результат. Можем ли вернуться на соревнования? Конечно, можем. Но надо осознавать, что это огромный труд», — отметил Кацалапов.

При этом, не исключено возвращение дуэта и на олимпийский лёд.

«Сейчас поддерживаем нашу страну и наше фигурное катание через шоу. Для нас меньше стресса, а люди так же смотрят на нас. Но в качестве шутки выйти на Олимпиаду хочется ещё раз», — добавил Кацалапов.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина в шоу Татьяны Навки

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Баклан Галлямова и Мишиной

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов не перестают удивлять. По окончании спортивного сезона они взяли под опеку большого баклана из Ленинградского зоопарка.

«Бакланы, видимо, смотрели наши выступления. Так рыбу ловят, чтобы везде плюсы были. Выбор интересный с нашей стороны, мы с Настей подумали над выбором, решили подойти нестандартно к этому вопросу. У нас был ещё интересный вариант, это тоже была птица. Мы после соревнований летели в Петербург и в самолёте приняли решение. Мы не жалеем о своём выборе, это милота», — сказал Галлямов «Матч ТВ».

Как отметила Мишина, из-за плотного графика собаку не завести, поэтому ребята решили взять под опеку животное из зоопарка.

«Я представляла, как выглядит баклан, но в моей голове он почему‑то был белым. В дальнейшем, может быть, мы захотим еще кого‑то взять под опеку», — добавила Настя.