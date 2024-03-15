Мать фигуристки Костылевой назвала Плющенко щедрым и гостеприимным

Елена Костылева, мать перешедшей в академию Евгения Плющенко фигуристки Ирины Костылевой, восхитилась двукратным олимпийским чемпионом.

«Второй день Лену тренирует Евгений Викторович сам. Давно не было таких полноценных тренировочных дней. Условия тренировок в «Ангелах» на высшем уровне. Проживание так же. Евгений Викторович щедр и гостеприимен», — призналась Костылева РИА Новости.

По мнению матери, из-за смены команды у её дочери не возникло проблем, так как та коммуникабельная и открытая. А переход под руководство Плющенко даст Костылевой шанс продемонстрировать свои лучшие качества и зарекомендовать себя перед новым наставником.

«Лене выпал шанс начать всё с чистого листа», — заключила мать спортсменки.

Ранее Игорь Лютиков, бывший тренер Костылевой, отреагировал на переход спортсменки в академию Евгения Плющенко.